III Народный курултай в Бишкеке состоится в декабре

Президент Садыр Жапаров 20 сентября подписал указ, которым назначил дату III Народного курултая. Соответствующий указ главы государства опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 24 сентября.

Согласно документу, очередной Народный курултай состоится в Бишкеке 20 декабря и в нем примут участие 700 делегатов.

Институт Народного курултая прописан в Конституции КР. В ней прописано, что для проведения курултая должен быть принят конституционный закон. Однако в 2022 году, до проведения первого курултая, закон так и не приняли. Несмотря на это Жапаров решил провести собрание, созвав его своим указом в конце ноября 2022 года.

Сам закон «О Народном Курултае» президент подписал в июле 2023 года. Согласно документу, делегатов в количестве 700 человек избирают только на период проведения курултая. Администрация президента КР ранее инициировала поправки, которые предлагают избирать делегатов на один год. Однако против них не раз выступали депутаты Жогорку Кенеша.

В законе также говорится, что Народный курултай — это совещательное собрание, которое лишь дает рекомендации по направлениям общественного развития, решению вопросов социально-экономического развития общества и государства, а также по защите прав и свобод граждан, развитию гражданского общества и духовно-идеологическим вопросам.