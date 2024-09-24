Бывшие сотрудники нацбезопасности встретились с Камчыбеком Ташиевым

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел очередную встречу с ветеранами спецслужб. В число участников вошли бывшие сотрудники КГБ, МНБ, СНБ и нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

На встрече Ташиев рассказал о ходе реформ в стране, работе ГКНБ по защите интересов государства и общества, а также мерах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Он также отметил усилия по возвращению в государственную собственность незаконно приватизированных объектов и обеспечение стабильности в стране.

Председатель ГКНБ обсудил международную военно-политическую обстановку и взаимодействие с партнерами по СНГ, ОДКБ и ШОС.

Он подчеркнул важность вклада ветеранов и других общественных организаций в развитие Кыргызстана и улучшение благосостояния народа.

В завершение встречи Ташиев организовал обед в честь ветеранов и поблагодарил их за вклад и активную жизненную позицию.

Напомним, ранее глава ГКНБ уже встречался с бывшими председателями МНБ, СНБ и ГКНБ, а также экс-заместителями в звании генералов.

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