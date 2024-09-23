Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

Штормовое предупреждение распространило МЧС Кыргызстана. По данным ведомства, 26-27 сентября ожидается резкое изменение погодных условий.

Отмечается, что в большинстве регионов ожидается дождь, местами сильные осадки, в горных районах — снег.

27 сентября ожидается дождь в большинстве районов Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, осадки прогнозируются в некоторых районах Чуйской и Таласской областей, в горных районах снег.

Температура воздуха в Чуйской долине ночью ожидается на уровне +5...10 градусов ночью, днем +14...19 градусов, в Таласской области ночью +2...7 градусов, днем +14...19 градусов, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +8...13 градусов, днем +21...26 градусов, в предгорных районах +1...6 градусов, днем +6...11 градусов, в Суусамырской долине ночью −1...-6 градусов, днем +8...13 градусов, в Иссык-Кульской области ночью +3...8 градусов, днем +13...18 градусов, в Нарынской области ночью +2...7 градусов, днем +14...19 градусов, в горных районах республики ночью до −3 градуса холодно, днем +3...8 градусов, в высокогорных участках ночью −2...-7 градусов, днем 0...-5 градусов.

Неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

24.kg