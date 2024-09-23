ГКНБ КР: Задержаны бывший начальник ОВД и бывший экс-председатель пастбищного комитета Ысык-Атинского района

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по фактам подделки документов, самовольного захвата участка и злоупотребления полномочиями задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший начальник ОВД Ысык-Атинского района «А.А.К.» и бывший председатель пастбищного комитета Жээкского айылного аймака Ысык-Атинского района «Р.Т.Р.».

Установлено, что в 2023 году «Р.Т.Р.» подделав протокол заседания пастбищного комитета, незаконно предоставил «А.А.К.» земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2 га под зону отдыха в Жээкском айыл окмоту. Последний на указанном участке возвел капитальные строения и организовывал центр отдыха «A.R.Z.».

ГКНБ КР продолжается работа по возврату незаконно выданного имущества на баланс государства.