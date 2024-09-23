За систематические поборы с граждан задержан сотрудник Управления труда, социального обеспечения и миграции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.
В ходе неоднократных поступлений жалоб и обращений со стороны жителей Базар-Коргонского, ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 337 ч.2 УК КР, пресечена устойчивая система денежных поборов в Управлении труда, социального обеспечения и миграции Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
В результате, 19 сентября 2024 года задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР ведущий специалист отмеченного Управления «М.О.З.».
Установлено, что «М.О.З.» на постоянной основе вымогал взятку у граждан КР, из числа малоимущих за ускоренное и положительное решение вопросов по выплатам социальных пособий, в частности «Уй булого комок».
При этом, незаконные действия «М.О.З.» с разрешения судебных органов были зафиксированы на скрытую видео камеру.
Также, проверяется причастность руководства Управления труда, социального обеспечения и миграции Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области к указанным фактам.
В настоящее время по данным фактам ведется следствие.