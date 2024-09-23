Бакыт Сыдыков теперь представитель президента в совете Агентства развития

Руководитель управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызстана Бакыт Сыдыков назначен представителем главы государства в наблюдательном совете Агентства развития и инвестирования сообществ. Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Бакыт Сыдыков стал начальником профильного управления в феврале 2024 года. Ранее он работал заведующим отделом ЦУР, взаимодействия с партнерами по развитию, мониторинга донорской и грантовой помощи администрации президента.

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