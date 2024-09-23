В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные лекарства из Китая

Таможня «Нарын» выявила факт ввоза контрабандных лекарственных средств, сообщили в ГТС.

По данным ведомства, на пункте пропуска «Торугарт-автодорожный» проверены транспортные средства марки Shacman и Howo под управлением граждан Китайской Народной Республики А. W. и А.А.

При досмотре грузовых автомобилей обнаружены товары - 700 пачек лекарственных средств производства КНР и 6 штук большегрузных шин.

Груз был без каких-либо товаросопроводительных документов. В соответствии со статьей 379 Таможенного кодекса ЕАЭС транспортные средства переданы во временную зону таможенного контроля «Хасл» в г. Нарын.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Нарынской области.

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