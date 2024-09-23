СЭЗ «Бишкек» и «Минск» подписали соглашение о сотрудничестве

В Минске при содействии посольства КР в Беларуси состоялось подписание Соглашения между Свободной экономической зоной «Бишкек» и Свободной экономической зоной «Минск».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, документ подписали генеральный директор СЭЗ «Бишкек» Умбриэль Темиралиев и руководитель СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен.

Особый интерес стороны выразили к компаниям из секторов логистики, легкой промышленности, переработки сельхозпродукции и IT-сектора.

Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве между СЭЗ «Бишкек» и индустриальным парком «Великий камень».

В ходе посещения индустриального парка выражена заинтересованность СЭЗ «Бишкек» в развитии ГЧП-партнерства с инвесторами по запуску индустриальных парков и открытию бизнес инкубаторов малого и среднего бизнеса при СЭЗ «Бишкек».

Далее посол Эрбол Султанбаев и генеральный директор СЭЗ «Бишкек» УмбриэльТемиралиев посетили с рабочей поездкой Гомельскую область.

Они приняли участие в работе XVIII Гомельского экономического форума, на полях которого состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между СЭЗ «Бишкек» и СЭЗ «Гомель-Ратон».

В ходе отдельной двусторонней встречи с главой СЭЗ «Гомель-Ратон» стороны детально обсудили планы реализации указанного Соглашения, в том числе по организации совместных проектов и взаимных визитов бизнес-делегаций – резидентов СЭЗов.

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