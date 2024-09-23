Конфуций: Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

В этом году фонд Спивакова отмечает юбилей. Из нашей страны едут 5-6 детей для участия в фестивале, посвященному юбилею фонда Спивакова.

Не в моих правилах комментировать публикации в СМИ и соцсетях. Однако вместе с этой, весьма агрессивной публикацией о Фонде «Мээрим», его создателе и руководителе Майрам Акаевой в одном из вполне уважаемых мною информационных агентств мне прислали также сообщение, которое вынудило сесть за компьютер:

«Я, Баймырзаева Майрамгуль, хочу сказать заказчику данной публикации следующее: У меня есть дочь с инвалидностью по зрению. Насыйкат (дочь) очень талантливый ребёнок. Участвует в разных международных конкурсах и фестивалях. Учится в музыкальной школе. Фонд Спивакова помогает детям инструменталистам с ограничением по здоровью с дальнейшим лечением. В этом году фонд Спивакова отмечает юбилей. Из нашей страны едут 5-6 детей для участия в фестивале, посвященному юбилею фонда Спивакова.

Т.к. фонд "Мээрим" давно сотрудничает с фондом Спивакова, они (фонд "Мээрим") попросили взять ещё вокалистку с инвалидностью по зрению. Благодаря им, теперь мы попадём к лучшим офтальмологам Москвы. Также фонд "Мээрим" обеспечил перелёт в две стороны для моей дочери!» (стилистика, орфография автора - КО).

По моим данным, действительно, Насыйкат, Бог даст, будущую певицу, девочку 11 лет, с проблемой зрения фонд «Мээрим» на самом деле отправляет на фестиваль фонда Спивакова, а затем там, в Москве, высокопрофессиональные офтальмологи будут её лечить.

В активе фонда «Мээрим» известные проекты детского оздоровительного центра «Алтын-Балалык» в Чолпон -Ате, «SOS - детские деревни», Школа Гмайнера в Бишкеке, ещё ряд детских образовательных и других проектов по поддержке талантов. Проекты реальные, они работают: поддерживают талантливых детей музыкальных школ, большая помощь оказывается детям-инвалидам. 30 сентября фонд отправляет пятерых, подающих надежды, детей - музыкантов из Республиканской средней специальной музыкальной школы интернат имени М.Абдраева и Детской школы искусств №6 имени С.Шералиева в Москву на юбилей фонда имени Спивакова. На фестиваль приезжают 16 детей с педагогами. Всех поддерживает этот фонд.

Так что этот «наезд» на супругу первого президента суверенного Кыргызстана считаю несправедливым, необоснованным.

Не стоит обвинять меня в ангажированности. В политике я ученик и соратник Джумгалбека Аманбаева - сильного политического оппонента Аскара Акаева. В феврале 2006 года, к годовщину его смерти мною была опубликована статья, посвященная Джумгалбеку Бексултановичу, который тогда я убеждённо озаглавил «Он погиб в борьбе с акаевщиной».

Но с тех пор прошло почти 20 лет. Сегодня я высоко оцениваю тот факт, что кыргызский ученый и политик Аскар Акаев вернулся на научное поприще, вернулся триумфально. Он - иностранный член РАН, профессор знаменитого МГУ, обладатель многих наград и званий, в том числе редкостных и престижных: член Лондонского математического общества, которое основал сам Исаак Ньютон - из огромной, славящейся выдающимися учеными, России членами этого общества являются лишь 3 великих математика; Лауреат премии имени М.В.Ломоносова, награжден несколькими именными золотыми медалями выдающихся учёных ХХ века, а в 2015 году - Премией мира Гузи ( Филиппины) - азиатским аналогом Нобелевской премии: «за выдающийся научные достижения и глубокое уважение к человеческим жизням и достоинству в годы президентства».

В эти дни в Жогорку Кенеше страны намечается рассмотрение вопроса о возвращении А. Акаеву статуса экс-президента. Мелковато в такой момент искать прегрешения у его жены. Оставаясь на диалектических принципах, важно признать, что в этой важной человеческой ипостаси - супруги, матери, преданной своему мужу, семье, она безупречна. В то, что Аскар Акаев является выдающимся учёным международного уровня, безусловно, весомый вклад внесла Майрам Дуйшеновна.

Ормушев

Калнур