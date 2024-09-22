В Сургуте кыргызстанца арестовали на 10 суток за экстремистский пост в соцсетях

В Сургуте гражданин Кыргызстана осужден за пропаганду экстремистской организации. Он взят под арест, сообщается на сайте городского суда.

«Сургутский городской суд рассмотрел дело в отношении гражданина Кыргызской Республики о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в процессе мониторинга социальной сети «ВКонтакте» установлено, что кыргызстанец разместил у себя на странице флаг «Партии исламского освобождения» (запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»). Он массово продемонстрировал символику, нарушив этим требования федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Подсудимый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток без конфискации.

24.kg