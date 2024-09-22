Кыргызстан и Россия намерены развивать искусственный интеллект для помощи врачам

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев встретился в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мурашко.

Стороны обсудили возможности использования искусственного интеллекта (ИИ), чтобы помогать медикам принимать врачебные решения, уточняет пресс-служба Минздрава РФ.

По ее данным, также рассмотрены возможности сотрудничества в сфере первичного звена здравоохранения и цифровой трансформации, перспективы модернизации системы медицинского страхования.

Как заверил Михаил Мурашко, Россия поможет в разработке стратегии развития системы здравоохранения КР. Он пообещал поддержку Москвы с методической и практической точки зрения.

На повестке дня также обсуждена тема развития перспективного сотрудничества в области медицинского образования и подготовки кадров. По словам министра здравоохранения РФ, сейчас по всей стране обучаются студенты из 150 государств, это две трети мира. В медицинских образовательных организациях Минздрава России обучается 313 граждан Кыргызстана по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

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