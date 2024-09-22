Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти золотые слитки на 30 миллионов сомов

На КПП «Кен-Булун» на кыргызско-казахской границе задержан внедорожник, в котором пытались незаконно вывезти 3,3 килограмма золотых слитков в соседнюю республику. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, драгметалл оценили в более чем 30 миллионов сомов.

«Золото было спрятано в тайнике, а необходимые документы для его вывоза отсутствовали», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по оценке ущерба для бюджета и выявлению других лиц, причастных к контрабанде драгоценных металлов.

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