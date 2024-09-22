В Бишкеке торжественно открыли реконструированную площадь Ала-Тоо

В Бишкеке сегодня состоялось торжественное открытие обновленной площади Ала-Тоо.

Торжественная церемония открытия состоялась с участием мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева.

Глава муниципалитета выступил с приветственной речью и дал старт запуску фонтанных групп, а также зрителям продемонстрировали фейерверк-шоу.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием звезд эстрады.

В ходе капитального ремонта площади спроектированы новые фонтаны, включая пять водопадов. Старые каменные плиты заменены, а красный гранит лестницы реконструирован: его поделили и выровняли до толщины 5 см.

На сегодняшний день уложено 16 459,59 м² гранитных плит.

Как отметил мэр, в рамках реконструкции смонтированы фонтаны по новым технологиям, которые танцуют под музыкой, а также есть огненные. Высота струи фонтанов достигает до 21 метра.

Также установлены удобные пандусы со светильниками для маломобильных групп населения, что делает площадь более доступной для всех граждан.

Установлен новый 100-метровый флагшток и флаг, которые привезли из Турции.

Отмечается, что площадь Ала-Тоо построена в 1984 году в честь 60-летия образования Кыргызской ССР.

Кабар