Мэр Бишкека поручил пересмотреть систему оплаты проезда в общественном транспорте

В мэрии Бишкека под руководством мэра Айбека Джунушалиева состоялось плановое совещание.



Как сообщила пресс-служба мэрии, обсужден вопрос об исполнении протокольных поручений мэра и заместителей мэра, а также деятельность Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии и муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт».



Заслушан отчет начальника Управления организационно-контрольной работы Кубандыка Акматбекова.

Также с докладом выступил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев.



Мэр отметил, что общественный транспорт в приоритете.



Он поручил соответствующим службам пересмотреть систему оплаты за проезд в общественном транспорте: если пассажир в течение определенного времени совершает одну или более пересадок, ему дается возможность оплачивать только один раз. Например, если пассажир за 2 пересадки (3 автобуса) оплачивает 51 сом (по 17 сомов при безналичном расчете), то с этой программой за две пересадки можно будет платить всего 17 сомов.

Кроме того, в связи с тем, что скоро начнется сезон дождей, «Бишкекасфальтсервису» поручено не вскрывать и не начинать капитальный ремонт дорог и тротуаров, а вместо этого завершить все начатые ранее работы.



«Тазалыку» поручено провести мойку дорожной разметки и при необходимости обновить их.

АКИpress