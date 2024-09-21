Садыр Жапаров посетил концерт всемирно известных музыкантов Даниэля Лозаковича и Элен Мерсье

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает Служба информационной политики АПКР.

Президент Садыр Жапаров, вчера, 20 сентября, посетил концерт классической музыки всемирно известных скрипача Даниэля Лозаковича и выдающейся пианистки Элен Мерсье, который прошел в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова.

Музыканты впервые объединили свои таланты для создания уникальной программы, полной эмоций и технического совершенства, исполнив произведения сонат Баха, Брамса и виртуозные пьесы, которые поразили публику своим мастерством.

После концерта Президент Садыр Жапаров побеседовал с Даниэлем Лозаковичем и Элен Мерсье, выразив благодарность за их вклад в культурную жизнь страны и отметил, что такие события укрепляют духовные связи и подчеркивают важность искусства в современном обществе и вручил артистам памятные подарки.