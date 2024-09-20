В Кыргызстане регистрация случаев кори идет на спад

Кыргызстане регистрация случаев кори идет на спад, сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что основная циркуляция вируса наблюдается в Бишкеке и в двух районах Чуйской области, прилегающих к столице, где распространение вируса поддерживается за счет стационарных очагов.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с 1 по 17 сентября в стране зарегистрировано 49 случаев кори. Тогда как, за июль было зарегистрировано 828 случаев, за август 260 случаев. С начала 2024 года в Кыргызстане всего зарегистрировано 13 320 случаев кори.

Напомним, одним из важных мероприятий в ответ на вспышку кори стало проведение кампаний по дополнительной и подчищающей иммунизации.

Так, в рамках очередного этапа такой кампании на сегодняшний день по Таласской области из целевой группы в 25 774 детей привито 23 548 детей, что составляет 91%. По Иссык-Кульской области из целевой группы в 46 050 детей привито 39 586 детей, что составляет 86%. По Нарынской области из целевой группы в 26 340 детей привито 19 979 детей, что составляет 76%. По Баткенской области из целевой группы в 80 084 детей привито 57 873 детей, что составляет 72%.

В начале года такая же кампания по иммунизации проводилась на территории Джалал-Абадской области, где из целевой группы в 183 607 детей привито 161 546 детей, что составило 88% вакцинированных детей.

Напоминаем, вакцинации подлежат все дети в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно за исключением детей, получивших 2 дозы коревой вакцины в ходе плановой и навёрстывающей иммунизации.

Источник: Кабар