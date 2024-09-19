ГКНБ проверяет деятельность отдельных микрокредитных организаций

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

В связи с поступающими жалобами от заемщиков, ГКНБ КР проверяет деятельность крупных отдельных микрокредитных организаций в связи с чем, начата проверка на предмет:

- Не соблюдения процентных ставок при кредитовании физических и юридических лиц (не более 33% годовых);

- Нарушения процедуры выдачи кредита физическим и юридическим лицам (имеются факты дробления выдачи кредитов в целях обхода требований о максимальной сумме кредитования);

- Предоставление недостоверных сведений (отчетов) контролирующим органам, в целях уклонения от обязательных платежей;

При этом ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что нарушения требований НПА Кыргызской Республики в сфере кредитования физических и юридических лиц влечет за собой уголовную и иную ответственность.