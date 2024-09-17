Камчыбек Ташиев встретился с ветеранами и экс-руководителями спецслужб

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Сегодня, 17 сентября заместитель председателя Кабинета министров КР, председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев встретился с ветеранами и бывшими руководителями органов нацбезопасности в звании генералов. На встрече председателем всем приглашенным вручены удостоверения личности - ветеранов органов безопасности КР нового образца. Среди них: Т.С.Айтбаев, Ф.Ш.Кулов, Б.Ч.Джанузаков, Б.Б.Табалдиев, Ш.Е.Атаханов, Т.К.Алмаматов, М.Дж.Ниязов и другие.

В ходе встречи Камчыбек Ташиев рассказал экс-руководителям спецслужб о принимаемых на сегодня органами безопасностями мерах обеспечения безопасности страны и стабильности в государстве, а также работе по обеспечению социально-экономической устойчивости, удовлетворению потребностей общества, в том числе ветеранов труда и силовых структур – пенсионеров. Также, обсуждены актуальные проблемы обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности, стоящие перед национальными спецслужбами задачи по обеспечению внутренней и внешней безопасности страны.

Затронуты ход и реализация происходящих в стране реформ, под руководством президента страны Садыра Жапарова, перспективные пути преодоления проблем, связанных с глобальными изменениями в мире, а также роль в этом ветеранов не только органов безопасности, но и всего силового блока, взаимодействия с общественно-политическими формированиями.

Экс-руководители спецслужб высоко оценили происходящие в стране за последние 4 года перемены, повышения социально-экономического благосостояния в республике, а также принимаемые высшим военно-политическим руководством страны меры по обеспечению национальной безопасности, правопорядка, территориальной целостности и защиты конституционного строя. Особо подчёркнуто принимаемая по искоренению организованной преступности и коррупции меры, роль в этом нынешнего руководства ГКНБ КР – Камчыбека Ташиева, свидетельством которого является присвоения ему Президентом страны высшего воинского звания генерал-полковник. Ветераны поздравили Главу спецслужбы с присвоением воинского звания генерал-полковника и заверили о своей всемерной поддержке.

Высоко оценили работу главы ГКНБ по решению проблем безопасности и правопорядка, а также за поддержку ветеранов силовых структур, труда и чуткого реагирования на все чаяния общества.