Предупреждение автору одного из каналов на YouTube вынесло Минкультуры

Предупреждение автору канала «Эл билсин» на YouTube Али Эргешову вынесло Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В ведомстве проинформировали, что 16 сентября опубликован репортаж «Действительно ли совершено насилие в отношении девятилетней девочки?» («9 жаштагы кызга чын эле ыдык көрсөткөнбү?»).

В Минкультуре считают, что в сюжете автором допущены нарушения требования законов, регламентирующих журналистскую деятельность.

По версии чиновников, автор ролика дает сначала видео, на котором мать девочки рассказывает о случившимся, затем дается мнение четырех человек, которые положительно высказываются о подозреваемых.

«Это попытка автора опровергнуть утверждение пострадавшей стороны. Сказанные хвалебные слова могут сделать зрителя жертвой манипуляции. Автор при подготовке материала неоднократно навязывал аудитории свое мнение. Он делает вывод, что «девочка, подвергшаяся насилию, заплакала бы, сбежала бы, подняла бы шум». Он не дает мнение специалистов, экспертов или представителей официальных органов. Это обстоятельство ставит под сомнение нейтральность поданного сюжета. Материал однобокий», — поясняют в Минкультуры.

Чиновники призывают соблюдать нормы Кодекса о детях, а также Этического кодекса журналистов, который регламентирует — при освещении вопросов, касающихся детей, нужно быть особенно осторожными.

Минкультуры требует удалить видеоматериал и просит предоставить копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) средства массовой информации.



Источник - 24.kg