Садыр Жапаров встретился с победителями международных олимпиад и призерами молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Садыр Жапаров сегодня, 16 сентября, встретился с учащимися и их учителями, завоевавших медали среди школьников в дисциплинах STEM на международных олимпиадах, а также призерами и тренерами молодежного чемпионата мира (U20) по греко-римской борьбе.

Поздравляя молодых интеллектуалов и спортсменов, Садыр Жапаров отметил, что в последние годы государство оказывает всестороннюю поддержку во всех сферах, в том числе детям, которые получают возможность прославлять флаг Кыргызстана за рубежом. Он подчеркнул, что благодаря такой заботе патриотичная молодежь добивается ожидаемых результатов.

Глава государства отметил, что 2024 год стал знаковым для страны. Впервые, в истории Кыргызстана, школьники добились значительных успехов на международных олимпиадах по науке, технологиям, инженерии и математике, завоевав медали в таких предметах, как математика, физика, химия, биология и информатика. Эти успехи стали результатом неустанного труда учеников и учителей и подтверждают, что система образования движется в правильном направлении.

Президент уверен, что победители в будущем, благодаря полученным знаниям, внесут значительный вклад в развитие экономики и научного потенциала страны.

Садыр Жапаров, акцентируя внимание собравшихся, отметил, что в настоящее время в стране делается упор на развитие промышленности, есть потребность в образованных молодых специалистах, способных работать в различных отраслях, от производства до энергетики и сельского хозяйства. Он надеется, что молодые специалисты, получающие образование в области STEM, смогут заполнить существующий вакуум и стать профессионалами в этих сферах.

«Ваши достижения являются большой гордостью для всех граждан страны. Мы не только гордимся вами, но и верим, что в будущем вы достигнете великих высот и среди вас появятся такие выдающиеся личности, как Илон Маск, Тим Бернерс, Джеймс Уотсон и Марк Цукерберг. Каждое ваше стремление участвовать в крупных проектах открывают путь к светлому будущему Кыргызстана. Ваши успехи служат большим стимулом и мотивацией для других учеников, становясь отличным примером для достижения результатов на международной арене», - подчеркнул Президент.

Здесь же Садыр Жапаров отметил спортивные достижения юных борцов, завоевавших медали на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе U20 в Испании. Глава государства обозначил, что за каждым успехом стоят многолетние упорные тренировки.

Садыр Жапаров привел в пример научные исследования, согласно которым для достижения мастерства в любой сфере требуется потратить около 10 000 часов на тренировку и совершенствование. Он подчеркнул, что для победы необходимы не только решительная воля и железная дисциплина, но и умение сохранять спокойствие в любых условиях. Только тот, кто строго придерживается этих принципов, может внести значительный вклад в свою жизнь, жизнь своей семьи и всей страны.

В завершение выступления Президент Садыр Жапаров выразил признательность ученикам и спортсменам, учителям и тренерам за настойчивость и труд, которые принесли плоды, и стали примером для будущих поколений, внося свой вклад в историю сфер образования и спорта Кыргызстана.

Денежные вознаграждения учащимся, учителям, завоевавшим медали среди школьников в дисциплинах STEM на международных олимпиадах, и призерам, тренерам молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Учащимся:

1. Назару Киргизбаеву - 300 000 сомов;

2. Яну Бобрус – 200 000 сомов;

3. Эльдару Искандерову - 200 000 сомов;

4. Искену Кенжебаеву - 200 000 сомов;

5. Алихану Айдарбекову - 200 000 сомов;

6. Байтөрө Майрамбекову – 100 000 сомов;

7. Бектуру Баратали - 100 000 сомов;

8. Ивану Решетникову - 100 000 сомов;

9. Дмитрию Рубан - 100 000 сомов;

10. Нурсултану Увалиеву - 100 000 сомов;

11. Байзаку Карыпжанову - 100 000 сомов.

Учителям:

1. Махамадхану Ишматову - 300 000 сомов;

2. Азамату Аскарову - 200 000 сомов;

3. Медербеку Осмонову - 200 000 сомов;

4. Кылычбеку Урайымову - 200 000 сомов;

5. Дүйшөну Сатыбалдыеву - 100 000 сомов;

6. Азамату Исламбекову - 100 000 сомов;

7. Асхатбеку Темиркулову - 100 000 сомов;

8. Эльбрусу Тажибаеву - 100 000 сомов.

Спортсменам:

1) Асану Жанышову - 600 000 сомов;

2) Самагану Ормонову - 200 000 сомов;

Тренерскому составу:

1. Рыскулбеку Эгееву - 150 000 сомов;

2. Шадыбеку Сулайманову - 100 000 сомов;

3. Ташболот уулу Нуржигиту - 100 000 сомов.