В Кыргызстане насчитывается более 8 тыс. вакансий - список востребованных профессий

В Кыргызстане на сегодняшний день среди работодателей насчитывается более 8 тыс. вакансий, сообщает Минтруда.

Свободны вакансии для следующих профессий:

- воспитатели дошкольных учреждений и школ – 325;

- медработники (врачи, медицинские сестры, фармацевты, медсестры и санитары) – 581;

- кассиры – 151;

- агенты по продажам – 63;

- менеджеры – 59;

- бухгалтеры – 46;

- юристы– 25;

- экономисты 7;

- инженеры-строители –48;

- психологи – 18;

- швейники – 2276;

- работники в сфере строительства (водитель, механик, сварщик, плотник, токарь, слесарь, заливщик бетона и др.) – 814;

- водители –463;

- работники сферы обслуживания (парикмахер, мастер маникюра, официант, косметолог, курьер, повар, кондитер, пекарь и т.д.) – 789

- разноорабочие-2344.

В ведомстве уточняют, что средняя зарплата в сфере промышленности составила – 52 866 сомов, строительства – 34 554 сом, торговли – 37 601 сом, транспорта – 46 165 сомов, услуг – 27 679 сомов, финансов – 62 298 сомов, образовании – 25 112 сомов, здравоохранения – 21 368 сомов.

Для получения услуг в сфере занятости можно позвонить в единый информационный центр внутри Кыргызстана по номеру 1899 (в будние дни с 09.00 до 18.00) и получить информацию.

Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно в территориальных службах занятости и на веб-портале zanyatost.kg.

Источник - КАБАР