ГКНБ предлагает пожизненно запретить осужденным за коррупцию чиновникам работать в госструктурах

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) инициировал законопроект, который предполагает введение пожизненного запрета на работу в государственной и муниципальной службе для чиновников, осужденных за коррупционные преступления.

Согласно нововведениям, данный запрет будет применяться ко всем лицам, осужденным по статьям 336-348 Уголовного кодекса КР, касающимся коррупции, злоупотребления должностными полномочиями и взяточничества.

Проект закона также предусматривает обязательное наказание в виде лишения свободы для тех, кто заключил соглашение о признании вины и возместил ущерб по делам о коррупции. Суд в этом случае должен назначить срок не менее половины максимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей.

Кроме того, планируется ужесточение наказаний за вмешательство в предпринимательскую деятельность. За незаконный отказ в регистрации бизнеса, выдаче лицензий или иное препятствование деятельности предпринимателей должностные лица будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Ранее за эти преступления могли быть назначены штрафы до 2 млн сомов.

Предлагается также исключить штрафы за преступления, связанные с заключением заведомо невыгодных для государства контрактов и приобретением должностными лицами имущества, стоимость которого превышает их доходы. Для этих нарушений будет применяться наказание исключительно в виде лишения свободы и запрета на работу в государственных структурах.

Поправки также затронут статьи Уголовного кодекса, касающиеся взяточничества, служебного подлога, халатности, незаконной выдачи паспортов, незаконного обогащения и других преступлений, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

Источник - Economist.kg