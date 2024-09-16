В Сокулукском районе начато строительство центрального стадиона и современного спортивного комплекса

Бишкек, “Саясат.kg”. На церемонии закладки капсулы принял участие глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

В своем выступлении на церемонии закладки капсулы, глава ГКНБ КР отметил, что здесь будет построен не только футбольный стадион, но и современный спортивный комплекс с соответствующей инфраструктурой, общая площадь которого составит более 15 тыс. кв. метров. В этой связи, К.Ташиев поручил Госстрою, совместно с Сокулукской райгосадминистрацией подготовить соответствующий проект, который будет своевременно профинансирован.

Также председателем Госкомитета было отмечено, что на сегодняшний день по всей стране проводится масштабная работа по строительству, реконструкции спортивных объектов, после завершения которых будут проводиться соревнования международного уровня.

Кроме того, Председатель ГКНБ КР К.Ташиев отметил, что в стране продолжается работа по выявлению коррупционных схем в государственных органах, возвращаются на баланс государства незаконно приватизированные социальные объекты, а также взяты под усиленный контроль и учет природные ресурсы, которые ранее незаконно вывозились из страны.