Камчыбек Ташиев: Партия “Ата-Журт” не будет участвовать в местных выборах

Бишкек, “Саясат.kg”. Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев написал пост в “Фейсбук”.

“По дошедшей до меня информации, кандидаты, желающие стать депутатами в местных кенешах, рассказывают, что будут участвовать по спискам партии "Ата-Журт".

Есть те, кто добивается первого места в списке. Большинство из них - те же лица, которые были депутатами от партий, которые долгое время находились у власти. Как один из основателей партии "Ата-Журт" говорю: партия "Ата-Журт" не будет участвовать в местных выборах. Неправильно, если я буду занимать государственную должность, при этом партия будет участвовать в выборах. В случае необходимости я не буду участвовать и в парламентских выборах 2026 года", - написал К.Ташиев.

“Если говорить о прошлых выборах, то тогда и времени не было для серьезного обдумывания моральной стороны этого вопроса, что позволило членам партии участвовать в парламентских выборах”, - продолжил Ташиев, по мнению которого “членам и сторонникам "Ата-Журта" не обязательно становиться депутатами от партии "Ата-Журт".

“Участвуйте в выборах вместе с другими партиями, которые вам нравятся и готовы усердно работать на благо народа. Главное - работайте на благо и в интересах собственного народа”, - напутствавал Ташиев.

А граждан он призвал участвовать в выборах, поскольку от этого зависит дальшейшая судьба страны. “Отметайте кандидатов, которые причастных к коррупции и криминальной деятельности. Не продавайте свои голоса", - заключил он.