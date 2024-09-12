Камчыбек Ташиев открыл новое здание Ленинского районного отдела Главного Управления ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Сегодня, 12 сентября 2024 года, состоялась официальная церемония открытия нового здания Ленинского районного отдела Главного Управления ГКНБ КР по г.Бишкек

Здание торжественно открыто Заместителем Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ КР, генерал-полковником Камчыбеком Ташиевым. Также, на церемонии открытия приняли участие ветераны органов национальной безопасности и личный состав Управления.

Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия для плодотворной работы военнослужащих в интересах национальной безопасности.

Генерал-полковник К.Ташиев поздравил сотрудников Главного Управления и отметил, что руководством республики и далее будут приниматься меры для улучшения материально-технической базы отечественных спецслужб, стоящих на передних рубежах борьбы за независимость, территориальную целостность, межнациональное единство и сплоченность государтсва.

Также, К.Ташиев отметил о том, что органы национальной безопасности будут дальше преданно служить интересам Родины, обеспечат качественую реализацию внутриполитического курса руководства республики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.