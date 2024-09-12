Что дало изменение графика обучения школьников и студентов? Мэрия Бишкека и УПСМ поделились предварительными результатами

Мэрия Бишкека и УПСМ рассказали о предварительных результатах разгрузки улично-дорожной сети города от введенных изменений графиков работы образовательных учреждений.

По данным УПСМ, постановлением Кабинета министров от 23 июля 2024 года образовательным организациям начального, среднего и высшего профессионального образования рекомендовано начинать учебные занятия не ранее 10 часов утра.

Приказом Министерства образования от 16 августа 2024 года также рекомендовано начинать учебный процесс не ранее 10 часов утра.

В городе Бишкек расположено 103 школы, в которых обучаются 198 тыс. 129 детей. Из 198 тыс. 129 учащихся 90 тыс. 599 детей обучаются вне микроучастка, 7842 ребенка приезжают учиться в Бишкек из близлежащих районов Чуйской области.

В Бишкеке расположены 129 организаций профессионального образования (36 высших, 77 средних профессиональных учебных заведений и 16 профессиональных лицеев) с общей численностью 167 тыс. 727 студентов.

В настоящее время 44 муниципальные школы из 103 переведены на обучение с 7:30 утра. Процент охвата от общего количества школ составляет 42%.

На обучение с 7:30 перешли школы №№69, 29, 70, 61, 9, 13, 95, 102, 4, 23, 33, 38, 43, 67, 6, 24, 27, 48, 54, 83, 3, 14, 26, 37, 60, 62, 64, 2, 7, 8, 25, 47, 31, 42, 55, 68, 72, 74, 96, 12, 45, 52, 65, ЛШГ №1.

Основная часть вузов города перешла на обучение с 10:00 утра.

В результате внедрённых мероприятий, по данным мэрии и УПСМ, получены следующие предварительные результаты:

1. По меньшей мере 40% учащихся школ (примерно 80 тыс. школьников) выезжают на учебу с 6:30 до 7:00 утра. Оставшиеся 60% начинают движение с 7:00 до 7:30. Это позволило равномерно распределить нагрузку на улично-дорожную сеть от частного автотранспорта (родителей, везущих детей в школу) и на общественный транспорт в утренние часы пик.

2. Введение обучения студентов вузов с 10:00 также позволило снизить нагрузку на общественный транспорт, так как большая часть студентов начали выезжать к месту учебы с 9:00 утра, минуя часы пик. В настоящее время около 30% студентов имеют частный автотранспорт. В связи с чем, можно предположить, что нагрузка на улично-дорожную сеть от частного автотранспорта также была снижена на 30%, что составляет 25-30 тыс. транспортных средств, используемых студентами после 9 часов утра.

3. При этом общественный транспорт курсирует до полуночи.

Источник - bilim.akipress.org