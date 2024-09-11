Омурзак Толобеков: Бюджет фильма "Манас" 100-150 миллионов долларов

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков в очередном интервью редакции vb.kg рассказал, на какой стадии сейчас идет работа над грандиозным проектом по экранизации эпоса "Манас".

- Омурзак Жолдошович, в соцсети появились ваши фотографии с голливудскими продюсерами и режиссерами. Эти люди имеют какое-то отношение к предстоящим съемкам фильма "Манас"?

- Да, с голливудскими кинорежиссёром Роджером Янгом, продюсером Тиграном Мутафяном и менеджером Марком Антони мы детально обсуждали вопросы финансирования фильма и другие моменты.

- Когда начнётся сьемки? Наверное, уже более года идут переговоры?

- Намеченный бюджет фильма 100-150 миллионов долларов. Такая крупная сумма не только в Кыргызстане, Казакстане или Узбекистане, но даже в огромной стране, как Турция, где киноиндустрия очень развита, просто так не вкладывается. Поэтому идут долгие обсуждения и анализ. Почти год мы работали над сценарием. Параллельно с этим с двумя-тремя голливудскими кинокомпаниями и финансовыми корпорациями мы вели переговоры. Бог даст, скоро, в течении 1-2 месяцев начнутся подготовительные работы к сьемкам, а также начнутся заключаться контракты с творческим коллективом.

- То есть финансировать фильм будет Голливуд?

- Работать над фильмом будут голливудские кинопродюсеры, режиссёры, менеджеры и актёры. Финансировать же будет международная финансовая корпорация.

- Есть мнение, что ваше сотрудничество с Голливудом не по нраву российским политикам. А то, что в эпосе "Манас" кыргызы воюют с китайцами может не понравится другому нашему крупному соседу – Китаю. Вы согласны с этим?

- Кино – это искусство. Да, в политико-экономическом плане у Америки и России есть проблемы, но русские зрители активно продолжают смотрет американские фильмы. А Китай так популяризирует эпос "Манас", возводя крупные скульптурные памятники, что в Кыргызстане такого не встретите. Во вторых, когда появился наш эпос, а это более тысячи лет назад, то тогда Китай не был такой огромной державой.По истории доказано что, тогда на территории Китая жили малые разные народы и племени. Учёные считают, что великодушный Манас воевал с киданами и кангаями.

- А калмыки?

- В истории четко ясно, что более тысячи лет назад не существовало не только калмыков, но даже их предков джунгаров.

- О фильме "Манас" среди общественности идёт бурное обсуждение. Многие поддерживают и рады что, народный эпос наконец-то выходит на мировой экран, но есть и другие мнения. Некоторые говорят, что не надо экранизовать эпос, так как он сакральный.

- Да, в соцсети бурно обсуждали эту тему. Было немало мнений в поддержку проекта, что нас воодушевляет. Но, есть и немало противников. Повторю снова и снова, что те, кто говорит, что "Манас" нельзя снимать, так как он сакральный, уже опоздали. По эпосу сорок лет уже идут спектакли не только у нас в Кыргызстане, но и в Узбекистане и Китае. Все эти проекты давно сняты на видео и люди смотрят их как фильмы. А мы только улучшили эти спектакли, превратив их в кино.

Есть, конечно, опасения среди общественности, что экранизация эпоса не передаст все его величие, но мы глубоко осознаем свою ответственность и по этой причине обратились к мировым кинодеятелям.

- Вы ранее сообщили, что фильм "Семетей сын Манаса" скоро выйдет в международный прокат. Как идет в этом направлении работа?

- В данное время солидная международная компания работает над фильмом "Семетей сын Манаса" по части анимации и спецэффектов. А до этого долгое время наши партнёры по проекту "Манас" просили заморозить фильм "Семетей". Потому что они предлагали после выхода "Манаса" снять "Семетея" как "Манас-2".

- Помнится, по фильму "Семетей сын Манаса" тоже было много неоднозначных мнений.

- Да, были критические и положительные мнения. Многие международные и отечественные кинодеятели оценили фильм достойно. Предлагаю некоторые из них:

Американский кинорежиссёр Роджер ЯНГ :

- Кыргызский фильм "Семетей сын Манаса" очень интересная и драматичная картина. Мне понравилось. Чуть-чуть сократить и добавить немножко динамизма, то есть спецэффектов, то можно и предлагать международной аудитории.

Главный советник президента Турции Ялчин ТОПЧУ:

- Трилогия "Манас", "Семетей" и "Сейтек" – безценное творческое наследие всего тюркского мира. То что, снят фильм на основе второй части мирового шедевра - приятная новость. Этот фильм должен широко распространятся среди наших народов. Враги Семетея и Манаса – кангайи и козкаманы существуют и сейчас. Нам надо вести жесткую борьбу против них.

Начальник управления международного сотрудничества союза кинематографистов Российской Федерации Юрий КОЛОСОВ :

- Фильм "Семетей сын Манаса" мы презентовали в Доме кино Москвы. С ответственностью можно заявить, что, фильм состоялся.

Народный артист РФ Александр ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ :

- Во времена экономического кризиса снять исторический фильм - это подвиг. Кыргызские кинематографисты совершили очередное великое дело, сняв кино на основе великого народного произведения "Манас". Обеспечить одежды и реквизиты тех времён – это адский труд.

Координатор телеканала "ТРТ-АВАЗ" (Турция) Седат САГЫРКАЙА:

- Фильм "Семетей сын Манас" мы посмотрели в Анкаре на презентации. Получился ценный фильм кыргызского народа, чего можно только приветствовать. Но когда мы узнали, что на родине прозвучали некоторые критические взгляды, то удивились. Они действуют прям как враги кыргызского народа. Да, есть, недостатки в фильме, но это же первый шаг в экранизации великого эпоса.

Французский киноменеджер Эрик АТЛАН :

- Фильм "Семетей сын Манаса" заинтересовал европейских кинопрокатчиков. Кыргызская земля, люди, реквизиты – редкое и интересное зрелище. В данное время идут анимационные работы, чтобы фильм соответствовал европейским стандартам.

Генеральный директор международной культурной организации "Турксой"Султан РАЕВ:

- Фильм Толобекова "Семетей сын Манаса" мы презентовали в городах Стамбул и Анкара. В последнее время, когда люди, особенно молодёжь редко ходит в кинотеатры и читает книг, фильм "Семетей" ценен тем, что он знакомит молодое поколение с безценным народным творчеством.

Народный герой Кыргызстана, экс-спикер парламента КР Медеткан ШЕРИМКУЛОВ:

- Будучи секретарём по идеологии ЦК Компартии Киргизии мы многие фильмы оценивали по идеологическим соображениям. О фильме "Семетей" в обществе шло бурное обсуждение. Провучали острые крититическия замечания. Внимательно посмотрев фильм, я уверен, что получилось ценное для кыргызского народа новое кино.

Народная артистка СССР Кайыргуль САРТПАЕВА :

- В фильме много сотен юрт, многотысячный народ и воины – такого масштабного кыргызского фильма я ещё не видела. И драматизм, и сюжет острый, благодаря чему кино получилось очень интересным.

"Вечерний Бишкек"