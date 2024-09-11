В Кыргызстане хотят ужесточить наказания за преступления против иностранцев

Администрация президента предлагает внести в некоторые статьи Уголовного Кодекса КР пункт «в отношении иностранного гражданина» и увеличить сроки лишения свободы за преступления против иностранцев.
Документ вынесен на общественное обсуждение.
По словам инициаторов, необходимость усилить ответственность за такие преступления возникла после массовых беспорядков, произошедших в ночь на 18 мая в Бишкеке. Тогда, по данным Минздрава, по крайней мере 29 иностранцев обратились в больницы — из них 15 человек доставили в горбольницу скорой помощи и Нацгоспиталь.
«Данные поправки также окажут положительный эффект на обеспечение благоприятной и безопасной инвестиционной среды, в том числе для студентов, обучающихся на территории страны и вкладывающих финансовые средства в образовательный сектор»,- говорится в справке-обосновании.
За причинение тяжкого вреда здоровью иностранцу теперь будет грозить от шести до восьми лет лишения свободы. А за причинение менее тяжкого вреда — от пяти до восьми лет.
Следующие статьи идут с конфискацией имущества:
- За похищение — от семи до 10 лет;
- За кражу имущества в составе ОПГ или с группой лиц — от пяти до восьми лет;
- За грабеж — от восьми до 12 лет;
- За разбой, совершенный организованной группой — от 11 до 15 лет.
Ночью 18 мая в Бишкеке произошли беспорядки на межэтнической почве. Вскоре после этого сотни рабочих и студентов из Пакистана стали массово покидать Кыргызстан из-за опасений своей безопасности.
Источник - kloopnews