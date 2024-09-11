Депутаты потребовали от Кабмина отмены Постановления о переносе начала учебы в вузах и школах

Потому что оно, вместо решения проблемы пробок - напротив ее усилило.

Сегодня на пленарном заседании дастан Бекешев заявил, что теперь заторы на дорогах стали еще хуже и держатся они дольше.

"В вузах тоже есть вторая смена, до 20:00-21:00 учатся. Пробки никуда не делись: так и начинаются в 6 часов, но продолжаются теперь до 21:00-21:30. Зачем вы устраиваете передвижение пробок еще на три часа? Смысл этого решения непонятен",- отметил депутат

Эксперимент очевидно неудачный Бекешев предложил отменить решение Кабмина и его в этом поддержал торага Нурланбек Шакиев.

"Если учеба в школах начинается в 7, детей надо будить в 6. Потом обучение длится до 8-9 часов вечера, ужинают до 10-11 часов ночи. Такое говорят. Кабинет министров должен решить этот вопрос. Не надо было так экспериментировать, - заявил спикер ЖК.

Источник - "Апрель"