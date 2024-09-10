По факту использования персональных данных граждан КР и подделке документов для совершения таможенной очистки задержаны несколько человек

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по пресечению противоправной деятельности в сфере Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту использования персональных данных граждан КР и подделке документов для совершения таможенной очистки.

В результате проведенных мероприятий установлено, что гражданин «Б.Т.Д.» предоставлял общегражданские паспорта Кыргызской Республики иностранным лицам для проведения таможенной очистки автотранспортных средств с последующим экспортом в страны ЕАЭС. В рамках указанного уголовного дела задержаны и водворены под стражу двое причастных лиц по факту подделки документов и использованию персональных данных граждан Кыргызской Республики.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных должностных лиц ГТС при МФ КР к аналогичным противоправным фактам.