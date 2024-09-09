За последние два года Кыргызстан и Таджикистан придают особое значение решению вопросов госграниц – политолог

Об этом агентству «Кабар» сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, можно наблюдать, как за последние два года вопросы делимитации и демаркации госграниц, которые долгое время не решались, начали сдвигаться с места. Президент Садыр Жапаров отмечал, что в вопросах границы важен дипломатический подход, и это очень правильный подход. По этой причине переговоры по делимитации и демаркации госграниц идут в своем русле.

«Несмотря на то, что Кыргызстан и Таджикистан связывают около тысячи километров государственных границ, нас еще связывает общая история наших народов. Вместе тем большую роль играют и экономические связи между нашими странами. Кроме того, наши страны связывают вопросы безопасности. Поскольку Таджикистан граничит с Афганистаном, высок риск со стороны разных террористических группировок. Поэтому считаю, что конструктивные переговоры помогут решить региональные проблемы в позитивном русле», - сказал он.

Также эксперт считает, что рабочая поездка заместителя председателя кабинета министров КР Эдиля Байсалова в Таджикистан после двухгодичных переговоров по границам показывает, что двусторонние отношения между двумя государствами начали улучшаться.

«Был подписан ряд документов по укреплению дружбы и сотрудничества. Хочется отметить, что двусторонние переговоры между Кыргызстаном и Таджикистаном направлены на решение имеющихся еще со времен обретения независимости вопросов, а также на развитие народной дипломатии и экономического сотрудничества», - подытожил Игорь Шестаков.

Источник - Кабар