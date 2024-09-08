Президент Казахстана поблагодарил кыргызский народ за возрождение Игр кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Астане поблагодарил кыргызский народ за возрождение Игр кочевников.

«10 лет назад эти игры в первый раз организовали братья кыргызы, за это им выражаю большую благодарность», - заявил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул важность вклада кочевников в развитие мировой цивилизации и подчеркнул важность сохранения культуры и передачи её будущим поколениям.

По его словам, в Играх кочевников обычно принимают участие страны, где живут народы – наследники кочевой цивилизации. В Астану же для участия в V Всемирных играх приехали команды со всего мира, включая страны, народы которых не являлись кочевыми.

Отметим, что на церемонии открытия ВИК команды стран-участниц торжественным маршем прошли по арене. Первыми парад прошла сборная Кыргызстана, как страна создатель. Как известно, Игры регулярно начали проходить с 2014 года. Впервые они состоялись в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В ходе парада флаг Кыргызстана нёс спортсмен Бактияр Мирлан уулу. Кыргызстан на Играх представляет 181 спортсмен по 18 видам спорта (казахская борьба, татарская борьба, кураш, тогуз коргоол, мангала, Овари, игра в кости, кок-бору, кок-пар, скачки, борьба на поясах, перетягивание каната и др.).

Далее состоялось масштабное шоу, в котором приняли участие около 3 000 артистов и ведущих творческих коллективов Казахстана.

Участие в Играх подтвердили делегации из 89 стран. Более 2,5 тысяч спортсменов будут состязаться за 97 комплектов медалей.

В Астану для участия в церемонии открытия ВИК прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров, руководитель Татарстана Рустам Минниханов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

Источник - Кабар