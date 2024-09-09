В Бишкеке встретили национальную сборную Узбекистана по футболу

Бишкек, "Саясат.kg". Матч в рамках отбора ЧМ по футболу-2026 состоится завтра, 10 сентября

Вчера, 8 сентября, представители Кыргызского футбольного союза встретили сборную Узбекистана по футболу в международном аэропорту «Манас».

Команда соседней страны прибыла в Бишкек для участия в матче Кыргызстана и Узбекистана, который пройдет в рамках третьего отборочного раунда Чемпионата Мира по футболу 2026 года.

Делегация КФС во главе с членом исполкома Кыргызского футбольного союза Бахадыром Кочкаровым встретила игроков и тренеракий штаб сборной Узбекистана белыми калпаками и вручила им подарки.

Напомним, предстоящая игра состоится 10 сентября в 20:00 на столичном стадионе Д.Омурзакова.