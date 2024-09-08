Камчыбек Ташиев встретился с игроками национальной сборной по футболу

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сегодня сообщает Кыргызский футбольный союз.

В преддверии матча национальных сборных Кыргызстана и Узбекистана по футболу, сегодня, на тренировочной базе «Мурас Юнайтед» прошла тренировка нашей сборной.

Перед данной тренировкой Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с игроками и пожелал им успехов в предстоящем матче.

«Последний матч против Ирана доказал, что наша сборная может конкурировать с лучшими командами Азии.

Мы и болельщики с нетерпением ждем предстоящих игр, особенно матча с Узбекистаном 10 сентября!» — сказал в своем обращении глава КФС.