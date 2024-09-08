Когда следователю "плевать" на контроль министра

Бишкек, "Саясат.kg". Обращение журналиста Турата Акима главе МВД КР Улану Ниязбекову

Улан Омоканович!

Хотел обратится к вам со словами «уважаемый», но не могу, ибо вас не уважают даже ваши подчиненные.

Я уже обращался к вам взять под личный контроль мое дело, а также поручить ГСУ и СВР МВД проверить бездарную работу следователя Ленинского РУВД г. Бишкек Данияра ШЕЙШЕНАЛИЕВА.

Он уже трижды допустил служебное бездействие и халатность наплевав на Постановление прокуратуры Ленинского района г. Бишкек по ОТМЕНЕ его бездарных постановлений (последнее Постановление от 05.02.2024 г.) за № 02-151-2923-000035).

Сначала он потерял материалы прокурора и просил нас подождать. Однако, потом отключился и исчез. Когда мы обратились к начальнику следствия Ленинского РУВД, оказалась, что следователь Данияр ШЕЙШЕНАЛИЕВ уже вынес отказ, потому как истекли сроки. Итого, прокуратура Ленинского района трижды отменяла его незаконные постановления.

Улан Омоканович!

После моего первого обращения к вам 05.04.2024. мне позвонили из Ленинского РУВД и меня с адвокатом принял новый начальник РУВД БАЙГАЗИЕВ Азамат Талантбекович, а также его помощник АСКАРОВА Гульдана Төлөновна и сам Данияр ШЕЙШЕНАЛИЕВ.

Все трое офицеров пообещали провести тщательное и беспристрастное расследование. После этого мне позвонили из ГСУ МВД, но я сообщил ему, что меня принял начальник РУВД Ленинского района и пообещал провести тщательное расследование. Я сказал ему, что "раз дело под контролем министра, а также начальник РУВД взял его под свой контроль, давайте дождёмся результатов следствия".

В итоге, через 4 месяца новой волокиты, следователь снова вынес отказ. Короче он так и не смог дать правовой оценки, которую выявила прокуратура г. Бишкек и Ленинского района, хотя преступление должностных лиц налицо и является длящимся по настоящий день.

Сегодня начальник РУВД сказал мне, что он не курирует следователей, он самостоятельное следственное лицо и под контролем ГСУ. Чем занимается АСКАРОВА Гульдана Төлөновна мне не ясно по сей день, хотя в кабинете начальника РУВД она взялась быть куратором по моему делу. От нее было много бла-бла-бла, что следователь Данияр ШЕЙШЕНАЛИЕВ самый опытный и грамотный Шерлок Холмс, но толку нет.

Улан Омоканович!

Вы носите гордое звание СВАТА президента, белоснежный китель с генеральскими погонами и играете в кино крутых парней, но уважения нет, даже среди подчиненных. Заставьте себя уважать, следователям просто «плевать и даже посрать» на ваш контроль.

Прошу принять меня на личный прием и поручить руководству ГСУ, а также СВР МВД проконтролировать бездарную работу Шерлока Холмса из Ленинского РУВД г. Бишкек Данияра ШЕЙШЕНАЛИЕВА на предмет беспристрастности, соответствия занимаемой должности, халатности и бездействия.

PS. Согласно закона КР «О СМИ КР», в течение 2-х недель с момента получения моего заявления жду письменного ответа (с подписью уполномоченного лица) о принятых мерах, с целью обязательного опубликования и информирования широкой общественности о беспределе в Ленинском РУВД г. Бишкек.

07.09.2024.

Турат АКИМОВ (главный редактор)