Минэконом предлагает внести поправки в правила по ОСАГО

Изменения хорошие и адекватные.

По действующему законодательству, в полисе ОСАГО нельзя менять страхователя. То есть если один человек владел машиной и застраховал ее, страховка по-прежнему принадлежит ему. При перепродаже новому владельцу приходится оформлять новую страховку, даже если старая могла бы служить еще длительное время.

В рамках поправок предлагают разрешить менять страхователя. Тогда в случае смены собственника автотранспортного средства новый владелец будет вправе обратиться к страховщику и переоформить договор на себя.

В случае если изменение сведений влечет увеличение размера страховой премии по договору обязательного страхования, страховщик обязан произвести перерасчет страховой премии, при этом новый собственник доплачивает только разницу суммы страховой премии. В случае смены собственника автотранспортного средства договор страхования является действующим после его переоформления на нового собственника и в случае необходимости доплаты последним страховой премии. Замена автотранспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования, а также изменение срока страхования не допускаются,- сказано в тексте Постановления.

Если поправки примут, они будут распространяться на все полисы ОСАГО, оформленные с 31 августа 2024 года.

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что полис ОСАГО на территории Кыргызстана нужен обязательно по закону. То, что штрафы за отсутствие страховки отсрочили до 2025 года, вовсе не означает что полис не нужен. По-прежнему нужен! А его отсутствие - правонарушение, за которое с 1 января будут налагаться штрафы: на физических лиц 3000 сомов, на юридических - 13 000.

Ввиду того что для физлиц применение штрафов за отсутствие страхового полиса ОСАГО было отсрочено до 1 января 2025 года, у граждан возникает ошибочное мнение, что действие самого закона ОСАГО в отношении них было отсрочено, хотя в настоящее время закон ОСАГО в отношении водителей АТС, зарегистрированных в соответствии с законодательством КР, является действующим,-- подчеркнули в Минэкономики.

Источник - "Апрель"