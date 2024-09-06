Завершилась ежегодная республиканская спартакиада на Кубок председателя ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

На территории Иссык-Кульской области сегодня завершилась ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя ГКНБ КР.

В спартакиаде приняли участие сотрудники всех региональных управлений ГКНБ, а также команды, сотрудники ПС ГКНБ КР и ветераны ведомства. Как и ранее сообщалось, мероприятие проходило по следующим видам спорта: общекомандные для мужчин – футбол, волейбол, баскетбол, индивидуальные – шахматы, для женщин бег на 1000 метров, легкая атлетика – эстафетный бег и перетягивание каната.

По общим итогам Спартакиады победителям были вручены Кубок председателя и призы.

На торжественном закрытии спартакиады с официальной речью к спортсменам обратился заместитель кабинета министров КР - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, поблагодарив всех за участие и отметив важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, дал соответствующие поручения личному составу.