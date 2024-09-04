Директор ОсОО "АЮ" Тыныбек Исаев и его подчиненные осуждены.

Исаев осужден за подделку акцизных марок

Исаев, который является родственником Абдыкерима Шаршенбекова, и несколько сотрудников компании обвинялись по ст. 261 "Создание организованной группы или участие в ней", ст. 222 "Легализация преступных доходов". Все они признаны невиновными по этим статьям.

Исаев осужден по статье ст. 238 "Подделка акцизных марок". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, однако в связи с амнистией он освобожден от наказания.

Три сотрудника были признаны виновными по ст. "Исполнитель преступления - незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков" УК КР. Их осудили на два года, но они вышли на свободу по амнистии.

Источник - Кактус-медиа