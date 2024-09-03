В старое здание администрации президента переедут МИД и Минэконом

Глава Кабмина Акылбек Жапаров решил, кто переедет в здание, которое ранее занимала администрация президента.

Так, в здании на Абдумомунова, 207 будут располагаться два ведомства — МИД и Минэкономики.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Жапаров уже передал рабочие кабинеты главам министерств Жээнбеку Кулубаеву и Данияру Амангельдиеву. Жапаров уверен, что новое здание «поможет повысить эффективность работы сотрудников».

«Акылбек Жапаров подчеркнул важность задач, стоящих перед ведомствами, и пожелал успешной и плодотворной работы в новых условиях»,- рассказали в ведомстве.

По данным Sputnik, здание Минэконома может временно занять Госналоговая служба — на время, пока для них в Бишкеке строится другое семиэтажное здание в форме буквы С.

Ранее глава Управделами президента Каныбек Туманбаев сообщал, что в освободившееся здание администрации президента переедет мэрия Бишкека. А здание мэрии займет полпредство президента в Чуйской области.

Источник - Kloopnews