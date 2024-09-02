Для экскурсии по новому зданию Администрации Президента, нужно заранее записаться - пресс-секретарь

Бишкек, "Саясат.kg". Дополнительная информация по экскурсии в "Ынтымак Ордо"

Уважаемые друзья,

В связи с большим количеством желающих посетить новое здание Администрации Президента и невозможностью принять всех одновременно, в порядок организации экскурсии будут внесены изменения.

Эти изменения учитывают возникшие проблемы в течение сегодняшнего первого дня.

Желающие посетить «Ынтымак Ордо» должны с 3 сентября обратиться в пропускной пункт, расположенный в северо-западной части бывшего здания Администрации Президента по адресу Абдумомунова, 207 (перекресток улиц Фрунзе и Орозбекова), чтобы занять очередь.

Там операторы зарегистрируют вас и сообщат, во сколько вы сможете отправиться в «Ынтымак Ордо».

Возле бывшего Дома правительства будут находиться специальные автобусы (Абдумомунова, 207), которые доставят вас на экскурсию и привезут обратно на Старую площадь.

Операторы, руководствуясь электронной очередью, сообщат вам время посадки в автобус.

Например, если вы приедете в 10 утра, вам объяснят, что вы сможете отправиться на экскурсию в 3 или 4 часа дня, или на следующий день в 12 часов дня.

В противном случае, как показал сегодняшний опыт, из-за большого количества людей возникают споры среди желающих попасть на экскурсию.

Аскат Алагозов, пресс-секретарь Президента КР