Ношение одежды, закрывающей лицо, предлагают запретить

Госкомиссия по делам религии инициировала поправки в законодательство, они опубликованы на сайте "Коом талкуу".

В целом предлагают запретить ту одежду, которая мешает идентифицировать личность человека. Понятно, кроме случаев если это необходимо для работы или по медицинским показаниям. В иных случах штраф от 20 до 65 тысяч сомов.

По большей части документ касается все же религиозной деятельности в политике. Внушительная часть поправок касается закона "О политических партиях". Так согласно поправкам на территории Кыргызстана не допускается:

🔹Создание политических партий на религиозной основе, а также участие политических партий в религиозной деятельности.

🔹В период предвыборной агитации не допускается использование информации и изображений, содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

🔹Запрещено финансирование деятельности политических партий иностранными государствами, зарубежными партиями и субъектами религиозной деятельности.

За некоторые нарушения предлагают штрафовать физлиц на 20 тысяч сомов, а юрлиц на 65 тысяч. Поводом для штрафа станут:

🔸Вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц;

🔸Преподавание религиозных дисциплин вне религиозного учебного заведения;

🔸Распространение религиозной литературы, иных религиозных печатных, аудио-, видеоматериалов в общественных местах и путем обхода жилых помещений, в государственных и муниципальных организациях, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях;

🔸Финансирование деятельности политических партий субъектами религиозной деятельности;

🔸Дискриминация в устной, письменной формах по отношению к человеку или группе на основании религиозной принадлежности (в том числе сети интернет).

Источник - тг-канал Апрель