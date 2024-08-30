Завод «Джунда», логистический центр в Ат-Баши. Акылбек Жапаров озвучил список 40 предприятий, которые открылись сегодня

Председатель кабмин-руководитель Администрации президента КР Акылбек Жапаров сегодня, 30 августа, озвучил список из 40 промышленных предприятий, которые открываются сегодня в рамках 100-летия Кара-Кыргызской автономной области.

Старт открытию предприятий и социальных объектов дал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По данным кабмина, сегодня открываются 100 объектов, из них 40 промышленных и 60 социальных (27 школ, 13 детских садов, 2 спорткомплекса, 10 жилых комплексов, 6 объектов здравоохранения и 2 объекта культуры). «Сегодня, 30 августа 2024 года, станет историческим днём, когда 100 объектов будут открыты за один день, за один час с участием президента и вас», - сказал А.Жапаров. Общий объем инвестиций в предприятия, по словам А.Жапарова составляет 2 млрд долларов. Будет создано 19 тыс. рабочих мест. Председатель кабмина озвучил список открываемых предприятий: В Жалал-Абадской области будут открыты 20 объектов, из них 4 промышленных, 16 социальных. В том числе:

- ОсОО «ОРИС НПЗ» в Сузакском районе по производству нефти и 15 тыс. тонн битума, объём инвестиций — 255 млн сомов;

- открытие новой золотоизвлекательной фабрики на предприятии ОсОО «Эти Бакыр-Терексай» в Чаткальском районе, объём инвестиций — $350 млн;

- открытие туннеля Камбар-Атинской ГЭС-1 протяженностью 123 метра. В строительство этой ГЭС кабмин выделил $500 млн, ещё $500 млн выделены Всемирным банком сроком на 50 лет с 10 летней отсрочкой по ставке 0%;

- Сузакский энергосбыт;

В Баткенской области будет открыто 7 объектов, в том числе 5 промышленных и 2 социальных. Промышленные объекты:

- шахта «Урмизан-3» по добыче угля;

- мини ГЭС «Исфайрам-1»; - муниципальный скотный рынок в Раззакове;

- цех по производству бумажных пакетов в Кызыл-Кие.

В Нарынской области открываются 10 объектов, из них 5 промышленных и социальных. Промышленные объекты: - мясной комбинат в Ат-Баши; - международный логистический центр Ат-Баши; - железобетонный завод в г. Нарын; - цех в Мин-Булаке по производству гвоздей и сетки; - швейный цех в селе Мин-Булак, В Чуйской области открываются 21 объект, в том числе 10 промышленных и 11 социальных. Промышленные объекты: - завод «Джунда» в Кара-Балте с объёмом инвестиций в 100 млн юаней в прежний завод и инвестициями в $450 млн в новый по производству бензина К5; - клинкерный завод в «Терек-Таш»; - месторождение золота Мироновское в Кеминском районе; - газобетонный завод «Кант ТШП»; - завод по производству минеральных удобрений «Дем Агро» в Сокулукском районе; - завод по выпуску золотых мерных слитков в Кара-Балте; - цементный завод в Иссык-Атинском районе; - завод по производству сендвич-панелей в Арашане; - завод «Даткай Кей Джи» (производство упаковки) в Аламединском районе; - текстильная фабрика в Васильевке. В Таласской области открываются 3 объекта, в том числе 1 промышленный и два социальных. Промышленные объекты: - железобетонный завод в Чон-Алышском аильном округе. В Иссык-Кульской области открываются 11 объектов, в том числе 4 промышленных и 7 социальных. Промышленные объекты: - в Караколе будут открыты три завода: молокозавод «Ак-Булак плюс», асфальтовый завод и мусороперерабатывающий завод; - мясоперерабатывающая птицефабрика «Агро Куш» в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района. В Ошской области откроется 22 объекта, из которых 7 промышленных и 15 социальных. Промышленные объекты: - ирригационные сети в массиве Жаман-Адыр Узгенского района; - ирригационный канал в Чон-Алайском районе; - угольное месторождение Загара-2 в Папанском айыльном округе; - асфальтовый завод в Ноокатском районе; - завод по производству стройматериалов «Премагат» в Маданском аильном округе; - муниципальные швейные цеха в Исановском айыльном округе; - малая ГЭС в Гулистанском айыльном округе. В Бишкеке будут открыты 4 объекта, в том числе два промышленных: завод по выпуску тяжелой техники ОАО «ТНК Шумкар», хлебобулочный завод «Снэк Фудс». В городе Ош откроют два промышленных объекта: швейная фабрика «Досмарко» и логистический центр на базе «Алайкуу Органикс».

Истоник: tazabek.kg/news