Садыр Жапаров: Мы не просто открываем заводы, это начало эпохи независимой промышленности

Президент Садыр Жапаров 30 августа выступил на открытии завода «Терек-Таш» в Кеминском районе.

Он подчеркнул, что цементный завод «Терек-Таш» и предприятия по производству строительных материалов создадут надёжную основу для обеспечения жильём. Такое оживление в строительном секторе является позитивным сигналом для привлечения инвестиций. Как отметил президент, в настоящее время состоянии экономики страны значительно улучшилось. Подтверждением тому, по словам главы государства, является оценка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. «Развитая экономика является гарантией государственности и независимости, - сказал Садыр Жапаров, - мы не просто открываем заводы и фабрики, а [это] начало эпохи независимости в промышленном секторе». Президент напомнил, что в течение последних трех лет, темпы роста ВВП страны не опускались ниже 7%. За период с января по июль 2024 года темп роста экономики достиг 8,7%, составив 677 млрд сомов. «В 2020 году консолидированный бюджет страны составлял 247,7 млрд сомов, а в 2023 году бюджетные ресурсы достигли 577,2 миллиардов сомов. Я уверен, что к концу 2024 года мы преодолеем порог в 650 млрд сомов», - заявил глава государства.

Истоник: tazabek.kg/news