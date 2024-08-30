В Кемине состоится открытие клинкерного завода «Терек-Таш», объём инвестиций — $160 млн

В Кеминском районе сегодня, 30 августа, состоится открытие клинкерного завода.

Предприятие расположено на участке Жылтыр Кара-Булакского айыл өкмөтү. В открытии планируется участие президента Садыра Жапарова. Ожидается, что завод в том числе займётся переработкой золоотвалов ТЭЦ Бишкека. Общий объём инвестиций в проект составляет $160 млн. Производственная мощность завода составит 1,7 млн тонн. Предприятие является одним из 100 объектов, которые будут запущены в честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области. В РКФР сообщили, что со стороны фонда выделено $45 млн. По его оценке, новый завод вкупе с Кантским цементным заводом практически на 100% покроет потребности северных регионов республики. Справка: ОсОО «Терек-Таш» зарегистрировано в селе Кара-Булак Кеминского района с 2014 года. В 2023 году предприятие прошло перерегистрацию. Руководителем «Терек-Таш» значится Туголбаев Акыл Орозбекович, учредителями — Арапбаев Данияр Азаматович и Ибрагимова Кира Сергеевна. Подробнее: www.tazabek.kg/news:2156493?f=cpВ Кеминском районе сегодня, 30 августа, состоится открытие клинкерного завода. Предприятие расположено на участке Жылтыр Кара-Булакского айыл өкмөтү. В открытии планируется участие президента Садыра Жапарова. Ожидается, что завод в том числе займётся переработкой золоотвалов ТЭЦ Бишкека. Общий объём инвестиций в проект составляет $160 млн. Производственная мощность завода составит 1,7 млн тонн. Предприятие является одним из 100 объектов, которые будут запущены в честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области. В РКФР сообщили, что со стороны фонда выделено $45 млн. По его оценке, новый завод вкупе с Кантским цементным заводом практически на 100% покроет потребности северных регионов республики. Справка: ОсОО «Терек-Таш» зарегистрировано в селе Кара-Булак Кеминского района с 2014 года. В 2023 году предприятие прошло перерегистрацию.

Источник: www.tazabek.kg/news