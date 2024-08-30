Сотрудники ГКНБ проверяют каждого в списке на получение госипотеки – Ташиев

Распределение квартир в Кыргызстане по линии государственной ипотеки контролируют сотрудники ГКНБ.

Об этом, выступая перед жителями Джалал-Абада, заявил председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

«Приведу пример, ко мне обратилась родственница с просьбой выдать ей квартиру, но я ей отказал потому, что потом пойдут слухи, что я выдаю ипотечные квартиры родственникам. Ни один чиновник не имеет право выдавать квартиры родственникам, мы будем наказывать за это», - сообщил Ташиев.

Он отметил, что строительство ипотечных квартир в стране идет за счет средств, поступивших от борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

По его словам, осенью в Джалал-Абаде выдадут ипотечные квартиры 1,5 тысячи граждан, в следующем году их количество достигнет 5 тыс.

«Сотрудники ГКНБ проверяют каждого человека, стоящего в очереди на получение ипотеки. Есть ли у него законные права на ее получение? Есть ли у него другое жилье? Госипотеку будут выдавать только тем, кто действительно нуждается. В нашей страна должна быть справедливость», – заявил Ташиев.

Истоник: Кабар