За рекламу букмекерской конторы в Кыргызстане будут штрафовать

Но на сколько именно, Госфиннадзор пока не определился, сообщает "Апрель"

По информации Госфиннадзора, пару лет назад ОсОО «Спортс Интертеймант» (1xbet) получило лицензию на осуществление деятельности в качестве букмекерской конторы, но в августе прошлого года финнадзор отозвал действие этой лицензии.

"По действующему законодательству, граждане Кыргызстана не могут быть клиентами игорных заведений. Призываем граждан Кыргызской Республики соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и не участвовать в азартных играх, не сотрудничать с субъектами предпринимательской деятельности, не имеющих разрешительные документы у соответствующих государственных органов",- отметили в ведомстве.