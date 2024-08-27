После Олимпиады в Париже. Айпери Медет кызы впервые обратилась к болельщикам

Свой пост она разместила в Instagram.

Член национальной олимпийской сборной Кыргызстана Айпери Медет кызы впервые обратилась к болельщикам после Олимпийских игр в Париже.

Напомним, кыргызстанка на Олимпиаде-2024 выступала в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 76 килограммов, заняв пятое место.

Она вышла в полуфинал турнира по борьбе. В 1/4 финала оказалась сильнее Ритики из Индии. Но проиграла Кеннеди Блейдс из США.

Айпери Медет кызы не смогла завоевать бронзовую медаль турнира по вольной борьбе на Играх. Она проиграла представительнице Кубы Милаймис Марин Потрил.

Отметим, ранее наша соотечественница не смогла подняться на пьедестал почета и в Токио, у нее также было пятое место. Но на последних четырех чемпионатах мира выходила в финал. Она занимает первое место рейтинга UWW.

Добавим, что из-за травм Мээрим Жуманазарова пропустила несколько последних крупных турниров, а Айпери Медет кызы из-за травмы не выступила на соревнованиях в Польше, куда была заявлена.

«Хочу от всего сердца поблагодарить вас за колоссальную поддержку, которую вы оказали мне во время Олимпийских игр в Париже. Я буду продолжать идти к достижению своей цели с вашей поддержкой», — написала она.



Источник - 24.kg