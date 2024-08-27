Школы Кыргызстана обеспечены учебниками на 68,5 % - Минобразования

Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра образования Муратбек Касымалиев.
По данным чиновника, число школьников с 2012 по 2022 год увеличилось на более 435 тысяч. Так, для полного обеспечения школ учебниками по действующему госстандарту и учебной программе нужны 17 млн 236 тысяч 466 экземпляров.
Из них:
- для классов с кыргызским языком обучения — 9,6 миллиона экземпляров,
- с русским — 6,7 миллиона,
- с узбекским — 852,7 тысячи,
- с таджикским — 41,9 тысячи экземпляров.
«Сегодня в библиотечном фонде государственных школ есть 11 млн 816 тысяч 255 учебников или 68, 5 % от общей потребности», — сказал Касымалиев.
Директор госучреждения «Издательский дом "Окуу китеби"» Ильяс Сарыбаев сообщил, что Минобразования заключило договор с сингапурским издательством Marshall Cavendish. Соглашение позволяет «Окуу китеби» переводить и адаптировать учебники по математике и естественным наукам для учащихся 1-11 классов, а также по английскому языку для 6-класса.
Книги будут готовы через два года. В министерстве отметили, что параллельно подготовят электронные версии этих учебников.
По данным Минобразования, в стране функционирует 2 тысячи 377 школ. Из них государственных и муниципальных — 2 тысячи 173, частных — 204.
Kloop.kg