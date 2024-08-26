Представитель Минприроды: Из-за сокращения бусиков качество воздуха в Бишкеке улучшилось

Качество воздуха в Бишкеке улучшилось за последние два года благодаря сокращению количества маршруток.

Об этом в эфире "Биринчи радио" сообщил главный специалист отдела атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Чынгызбек Абдымалик уулу.

По его данным, до 2022 года в столице работало более 3 тысяч маршруток. После сокращения их числа ежедневное потребление дизельного топлива снизилось на 100 тонн.

Абдымалик уулу также отметил, что в Бишкеке действует 74 крупные котельные, которые ранее использовали до 10 тонн угля в сутки, выбрасывая в атмосферу до 100 кг вредных веществ на каждую тонну угля. Сейчас все котлы переведены на использование электричества и газа, что позволило значительно сократить потребление угля. Специалист подчеркнул важность соблюдения закона об охране атмосферного воздуха, который требует оснащения всех котельных, работающих на угле, специальными фильтрами.

Он выразил надежду, что в этом году качество воздуха в городе станет еще лучше.

Абдымалик уулу также добавил, что многолетнее возгорание на Бишкекском полигоне, которое приводило к крупным выбросам в атмосферу, было полностью ликвидировано. На его месте создана лесополоса площадью 5 гектаров, а также действует инсинератор, который утилизирует швейные отходы.

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