В Кыргызстане нашли останки неизвестного вида динозавров

Международная группа ученых обнаружила на территории Кыргызстана окаменелости нового вида хищных динозавров из клады теропод.

Находку обнаружили на западе страны неподалеку от города Ташкумыр.

Это открытие является важным событием в области палеонтологии. Новому виду присвоили название Alpkarakush kyrgyzicus, в честь мифической птицы Алпкаракуш из кыргызского эпоса «Манас».

По словам специалистов, это первый тероподовый динозавр, найденный на территории Кыргызстана.

Анализ костей показал, что динозавр достигал длины около девяти метров. Особенностью этого вида являются «брови» – крупные костные выступы, располагавшиеся над глазницами на черепе, что придавало ему внушительный и угрожающий вид.

Alpkarakush kyrgyzicus может стать первым оригинальным скелетом динозавра, выставленным в Кыргызстане. В будущем его могут разместить в Национальном историческом музее, который находится в Бишкеке.

«TRT на русском»